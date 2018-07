Atletismo terá duas seletivas para o Mundial Indoor

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quarta-feira que irá realizar duas seletivas que servirão como classificatórias para o Mundial Indoor de Sopot (Polônia), entre os dias 7 e 9 de março. Das seletivas, uma será em pista coberta, em São Caetano do Sul, e outra em estádio aberto, em São Paulo, ambas no mês que vem.

A primeira etapa do "Desafio Caixa Indoor" será no dia 16 de fevereiro, um domingo, no Clube BM&FBovespa. Seis dais depois, a elite do atletismo brasileiro vai se encontrar no Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, em São Paulo.

Apesar de a CBAt ter decidido ano passado pela mudança de regras para tomadas de índices para Mundiais, a nova metodologia ainda não vale para o Mundial Indoor, uma vez que as mudanças foram anunciadas quando as regras visando a classificação para Sopot já estavam valendo.

Poderão participar das seletivas os 16 primeiros colocados do ranking brasileiro de 2013 na categoria adulta em provas ao ar livre correlatas às em pista coberta. Até agora o Brasil tem nova classificados para o Mundial: Anderson Henriques (400m), Thiago Braz, Augusto Dutra, Fabiana Murer (salto com vara), Ana Cláudia Lemos, Franciela Krasucki (60m), Geisa Arcanjo (arremesso de peso), Keila Costa (salto triplo) e Duda (salto em distância).