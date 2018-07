Atletismo: Um dos esportes mais vencedores

SÃO PAULO - O atletismo é uma das modalidades que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil. Na lista dos vitoriosos, aparece em quarto lugar, com 14 pódios, atrás apenas do vôlei, do judô e da vela. O País estreou nos Jogos de Paris-1924 – aliás, o atletismo só não fez parte da delegação brasileira na Olimpíada de Antuérpia, em 1920. O melhor resultado na primeira participação foi o 14.º lugar de Octávio Zani, no lançamento do martelo.

Cinco edições olímpicas depois, o verde-amarelo apareceu no pódio pela primeira vez. Em Helsinque-1952, o Brasil ganhou o bronze com José Telles da Conceição, no salto em altura, e inauguraria sua dinastia no salto triplo, com o ouro de Adhemar Ferreira da Silva. A preciosa medalha voltaria a ser conquistada por Adhemar em Melbourne-1956, abrindo caminho para Nelson Prudêncio e João do Pulo brilharem.

O Brasil levou mulheres na equipe do atletismo, pela primeira vez, em Londres-1948. E foram necessários 60 anos para que viesse uma medalha feminina. O jejum acabou com Maurren Maggi, campeã do salto em distância em Pequim-2008. Entre as edições de 1996 e 2008, o Brasil não deixou os Jogos sem uma medalha. Mas a sequência vitoriosa terminou em Londres-2012. A melhor colocação do País foi o 5.º lugar com Marilson Gomes dos Santos, na maratona.