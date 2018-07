Atletismo vai intensificar exames antidoping fora de competição

SÃO PAULO - A Comissão Nacional Antidopagem (Conad), da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), se reuniu nesta quinta-feira, em São Paulo, para discutir o programa antidoping da entidade para 2014. E decidiu intensificar os "controles fora de competição", quando os atletas são obrigados a realizar os exames de surpresa, sem aviso prévio.

Entre outras decisões que foram tomadas na reunião desta quinta-feira, o Conad anunciou que será elaborado um "programa de educação e esclarecimentos sobre dopagem". Nesse trabalho, informou um dos três integrantes da Comissão, Martinho Nobre dos Santos, as "ações buscarão informar tanto os atletas quanto as equipes de apoio".

"A CBAt é a instituição que mais controles realiza no País, depois do futebol", afirmou o presidente da entidade, José Antonio Martins Fernandes, ao comentar sobre a luta contra o doping no atletismo brasileiro. "Vamos ampliar nossas ações nesse sentido", completou o presidente da Conad, Thomaz Mattos de Paiva.