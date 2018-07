Atrás de recorde, seleção de futsal recebe Portugal no Castelão

Após o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, receber 56.483 torcedores para o amistoso de futebol de salão entre Brasil e Argentina, em 2014, a Arena Castelão será o próximo estádio de futebol a receber tal evento. Na busca por quebrar este recorde, o time nacional da modalidade receberá Portugal nesta terça-feira, às 21h.

A seleção chegou ao Ceará hoje (segunda-feira) e terá pouco tempo para reconhecer a quadra montada no gramado do estádio. O técnico Sérgio Schiochet resgatará algumas táticas usadas na Copa América, disputada em agosto, no Equador, para entrosar a equipe. "Boa parte dos jogadores estava lá. Vamos revisar algumas situações de ataque e defesa na postura tática. Em alguns momentos, vamos explorar as formações da equipe, até por termos pouco tempo de treino. Assim, acredito que conseguimos melhorar nosso esquema tático neste curto período", disse o técnico.

Schiochet acredita que este não será um amistoso qualquer, já que Portugal é uma das melhores seleções da atualidade. "Eles vêm dentro de uma sequência de treinamento. Talvez minha volta seja contra um dos times mais difíceis, pela tradição que Portugal tem."

O amistoso também marca o retorno de Falcão à seleção brasileira, após romper com a atual diretoria da Confederação Brasileira de Futebol de Salão por questões da última eleição na entidade. Do outro lado, quem liderará os portugueses é Ricardinho. Fã declarado do camisa 12 do Brasil, o jogador fez até uma tatuagem em homenagem ao ídolo.