Atraso e falta de dinheiro complicam Curitiba A Arena da Baixada é a maior dor de cabeça dos organizadores da Copa do Mundo de 2014. Com apenas 71,43% das obras já prontas e com problemas de caixa - o governador do Paraná, Beto Richa, acaba de avisar que não colocará "nenhum centavo a mais'' no projeto -, o estádio do Atlético-PR corre risco real de não ficar pronto no prazo estabelecido. As arquibancadas superiores foram concluídas recentemente, mas ainda há muito por fazer.