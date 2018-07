ATUAÇÕES 5

Duas boas saídas no início, uma defesa espetacular e uma hesitação no segundo gol.

5|Edson Silva

Começou afobado, errando passes na saída de bola, mas depois se acertou.

4 |Lúcio

Volta e meia recebia um pito do técnico para acertar o posicionamento. Saiu no segundo tempo.

5 |(Ganso)

O de sempre: lances inteligentes, mas erros nos passes fáceis e certa lentidão nas jogadas.

5 |Rafael Tolói

Falhou no início do jogo, deixando Furch na cara do gol. Melhorou no segundo tempo.

5 |Douglas

Discreto, podia ter apoiado mais. Um "desconto" para sua atuação apagada foi o fato de ter ficado isolado no lado direito.

6 |(Maicon)

Ajudou na distribuição do jogo, mas com pouca objetividade.

5 |Denilson

Muitas dificuldades no início, sem encontrar os meias. Melhorou no segundo tempo.

4 |(Wallyson)

Entrou aos 44 do segundo tempo. Teve uma chance para cruzar, mas desperdiçou.

6 |Rodrigo Caio

Boas trocas de passes e eficientes desarmes, mas poucos avanços. Deveria ter se aproximado mais de Douglas pelo lado direito.

6 |Jadson

Foi o mais lúcido do primeiro tempo, mas faltou profundidade aos seus passes. Deveria ter explorado mais a velocidade de Osvaldo.

5 |Cortez

Assustado, não apareceu no ataque. Poderia ter feito bons lances com Osvaldo, mas travou.

7,5 |Osvaldo

Levou vantagem sobre os marcadores e criou as melhores chances, inclusive o lance do gol e outra chance de Aloísio.

5 |Aloísio

Lutou muito na etapa inicial, mas sem grandes efeitos. Sua disposição foi premiada com o gol. Perdeu outra chance clara quando o jogo estava 1 a 1.

4 |Ney Franco

Apostou nos três zagueiros, mas sofreu com a instabilidade dos defensores. Mudou tudo na etapa final no desespero, mas não o time não engrenou.

6 |ARSENAL

Não é um time brilhante, mas marca bem e explora os erros do rival. Destaque para o goleiro Campestrini.

SÃO PAULO