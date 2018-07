ATUAÇÕES 6

Gostaria de mostrar serviço, mas foi um mero espectador tamanha a fragilidade do ataque do rival.

5,5 |Edenílson

Correu bastante, apareceu com frequência no ataque, mas na hora do último passe, do cruzamento para o gol, falhou demais.

6 |Chicão

Jogou sério, deu bicão na hora do aperto e mostrou que logo vai brigar para recuperar a posição. Mas desperdiçou um pênalti.

6,5 |Gil

Outra partida segura. E ainda se arriscou no ataque, desperdiçando duas chances de cabeça e sofrendo um pênalti.

5 |Fábio Santos

Boa opção ofensiva na primeira fase, apesar dos cruzamentos errados. Na etapa final se poupou.

7 |Ralf

Desarmou, deu cobertura e até se arriscou como meia.

5 | Guilherme

A trombada no início do jogo com o goleiro o deixou disperso.

6 |(Paulinho)

Deu mais dinâmica ao meio-campo, com bons passes.

6 |Jorge Henrique

Correu, cobrou faltas, cruzou, tabelou e foi premiado com um gol.

5 |Douglas

O gol não disfarça sua discreta atuação, já que cansou de errar passes. Foram várias faltas e escanteios cobrados, e não conseguiu acertar nenhum.

Sem nota |(Giovanni)

Entrou no fim.

4 |Romarinho

Simulou um pênalti, levou amarelo e depois se escondeu.

6 |(Renato Augusto)

Entrou para valorizar a posse de bola e ainda fez um belo gol.

6,5 |Emerson

Está voltando a ser o atacante que conquistou o torcedor corintiano. Velocidade, dribles, ousadia...

5 |Tite

Podia pedir mais vontade ao time.

Barbarense

3 |- Muita marcação e mais nada.

CORINTHIANS