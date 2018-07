ATUAÇÕES 7,5

Não vive um bom momento. Falhou nas saídas pelo alto e também nas reposições de bola.

8|Alessandro

Fez um ótimo primeiro tempo. Anulou Martinez, o 'Neymar equatoriano', e ainda apoiou bem o ataque. Participou de dois gols.

7|Paulo André

Firme, não deu espaço para os atacantes do Tijuana.

6,5|Gil

Sua vida foi facilitada pela fragilidade do Tijuana e não teve muito trabalho.

6|Fábio Santos

Ficou mais preso à marcação e cumpriu bem a função.

7|Ralf

Como de costume, foi bem na proteção à defesa.

7,5|Paulinho

Além de marcar bem, apareceu com força no ataque. Foi premiado com um gol.

5,5|Danilo

Atuação discreta. Teve espaço e poderia ter atacado mais.

sem nota| (Jorge Henrique)

Entrou no final. Nem suou.

8,5|Renato Augusto

Pelo lado direito, procurou as jogadas de fundo e 'matou' o Tijuana no primeiro tempo. Os três gols saíram dos seus pés.

sem nota|(Douglas)

Mal pegou na bola.

7|Pato

Jogou pouco, mas o suficiente para deixar a sua marcar e abrir o placar em um lance em que mostrou faro de artilheiro.

7 | (Romarinho)

Veloz, procurou o jogo e foi para cima dos marcadores. Merecia ter feito um gol.

7,5|Guerrero

Bem posicionado, fez um gol e deu o passe para outro.

7|Tite

No início do segundo tempo, foi surpreendido pela mudança de posicionamento do Tijuana, mas acertou logo a sua equipe e garantiu a vitória sem sustos.

4|TIJUANA

Mostrou que é forte apenas no gramado sintético. Sem tática e técnica, abusou das faltas.

CORINTHIANS