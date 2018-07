ATUAÇÕES 7,5

Precisou fazer apenas duas defesas em todo o jogo.

5,5|Alan Santos

Bastante acionado, mas foi um dos jogadores que maissofreram com as condições do gramado.

7|Edu Dracena

Líder, tranquilizou o setor nas poucas vezes em que o adversário conseguiu chegar na área.

6 |Neto

Jogou com seriedade, e para onde o nariz apontava chutava a bola.

6,5|Guilherme Santos

Correu bastante e foi boa opção no ataque. Cansou no segundo tempo.

6,5 |Renê Júnior

Começou apanhando da bola, mas em pouco tempo se adaptou ao gramado e passou segurança.

7|Cícero

Acertou belo lançamento para o primeiro gol e conseguiu aproveitar os espaços da defesa.

7,5|Montillo

Comandou o time e deu vários lançamentos para Neymar. Com o campo pesado, evitou correr desnecessariamente.

Sem nota |(Victor Andrade)

Entrou para ganhar tempo.

5|Giva

Destaque nos últimos jogos, desta vez o garoto não apareceu bem e se escondeu atrás da marcação.

6|(Felipe Anderson)

Entrou para segurar mais a bola e conseguiu fazer o time diminuir o ritmo sem precisar passar sufoco.

9|Neymar

Craque, fez quatro gols, acertou bola na trave e poderia ter feito mais. Mostrou mais uma vez que é o astro do futebol brasileiro.

7,5|Patito Rodriguez

Aproveitou a oportunidade. Deu bons passes e mesmo com a marcação em cima, conseguiu chegar na área sem dificuldades.

7,5|Tata

Armou um esquema tático bem mais ofensivo e facilitou a vitória.

3|UNIÃO BARBARENSE

Mostrou que não foi rebaixado com uma rodada de antecedência. por acaso Limitado tecnicamente, não conseguiu sequer mostrar vontade de evitar a derrota.

