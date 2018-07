ATUAÇÕES 8

Foi um mero espectador.

4|Fucile

Irregular no apoio e na marcação.

6 |(Crystian)

Fechou o setor direito da zaga.

8 |Edu Dracena

Destacou-se bem mais na função ofensiva. Fez dois gols de cabeça.

6 |Durval

Firmou-se no decorrer do jogo.

6,5 |Juan

Contundiu-se no começo do jogo. Apareceu mais no 2º tempo.

7,5 |Arouca

Destaque do time, tanto na marcação como no apoio. Iniciou vários ataques e mostrou boa forma.

6 |Henrique

Ajudou a fechar o meio de campo. 5,5 |(Alan Kardec)

Ajudou no bombardeio final.

6 |Ibson

Ficou no apoio e na marcação.

6,5 |(Elano)

Entrou para chutar a gol e acertou uma bola na trave,

8,5 |Ganso

Fez várias jogadas brilhantes, principalmente no segundo tempo. Marcou um gol na etapa inicial.

9 |Neymar

Abriu o caminho e fechou a goleada. Fez duas assistências e iniciou a jogada do segundo gol. Infernizou o adversário e provocou duas das três expulsões.

6 |Borges. Esforçado.

7 |Muricy Ramalho

Armou bem o time e acertou nas substituições.

5 |PONTE PRETA

Esboçou uma reação no início da segunda etapa, mas o lance do gol contra desarticulou o time.

SANTOS