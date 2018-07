ATUAÇÕES do Corinthians - 6,5

Uma noite bastante tranquilo. Praticamente não teve trabalho com o fraco e inoperante ataque do time colombiano.

5,5|Alessandro

Teve bastante espaço, mais ainda assim foi tímido no momento de apoiar. No momento de defender, teve mais eficiência.

6 | Paulo André

Seguro, nas vezes em que precisou intervir não deu chances para os atacantes do Millonarios. É cada vez mais absoluto na posição.

6 |Gil

No mesmo nível do companheiro, Apesar de Renteria ser um atacante bastante arisco, não teve vida fácil com o atacante adversário.

6,5 |Fábio Santos

Procurou apoiar muito o ataque, e mostrou-se uma peça importante para construir jogadas por seu setor de campo.

6,5 |Ralf

Como sempre, destacou-se na marcação e tomou conta do seu setor. Teve mais uma participação sóbria e positiva.

6,5 |Paulinho

A exemplo do companheiro, fez boa partida e, com relativa liberdade, pôde ir várias vezes à frente, colaborando com as jogadas ofensivas da equipe.

5,5 |Danilo

Alternou bons e maus momentos, os maus por às vezes parecer desligado. Mas cumpriu bem o seu papel até ser substituído.

4,5 |(Romarinho)

Nos pouco mais de 15 minutos que ficou em campo, correu muito, mas, desta vez, não foi tão eficiente quanto em ocasiões anteriores.

5 |Renato Augusto

Teve a chance de iniciar a partida, mas pareceu travado ao ter de exercer a função que normalmente é feita por Jorge Henrique. Poderia ter aproveitado melhor a oportunidade.

4,5 |(Douglas)

Entrou aos 32 minutos do segundo tempo e pouco participou.

7 |Alexandre Pato

É um craque. Tem habilidade, senso de colocação e é oportunista. Fez uma excelente partida e mostrou que, a cada jogo, está ganhando confiança.

4,5 |(Emerson)

Jogou pouco tempo, demonstrou interesse, mas não deu para fazer muita coisa.

7 |Guerrero

É um artilheiro nato. Tem um excelente aproveitamento das chances que aparece. Ontem, teve três chances e fez um gol.

6 |Tec: Tite

Armou a equipe com a dedicação tática de sempre e obteve uma vitória tranquila. Cosneguiu manter os jogadores concentrados o tempo todo, mesmo com o Pacaembu vazio e diante de um adversário que não opôes resistência.

3 | MILLONARIOS

É um time bem limitado. Nem mesmo o experiente Renteria se salvou ontem. Dificilmente fará alguma coisa de útil no torneio.