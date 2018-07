Atual campeão do salto triplo deve ficar fora do Mundial de Atletismo O francês Teddy Tamgho informou neste sábado pelo seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet, que terá que passar por cirurgia no tendão de Aquiles. O campeão mundial do salto triplo se machucou na sexta-feira durante a etapa de abertura da Diamond League, realizada em Doha, no Catar.