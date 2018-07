Atual campeão, Flamengo dá adeus à Copa São Paulo

O resultado deixou a equipe carioca com três pontos, enquanto o São Carlos chegou a cinco, assegurou a ponta da chave e a classificação para a próxima fase do torneio. O União São João, que venceu o Aquidauanense-MS por 2 a 1, em outro jogo da última segunda-feira, ficou na vice-liderança, também cinco pontos, mas dificilmente conseguirá se classificar como um dos oito melhores vice-líderes por índice técnico.

São Carlos e União São João empataram em um gol no saldo e o time da cidade que sediou o Grupo I levou vantagem no segundo critério de desempate, o número de gols marcados: 5 a 4. Já o Flamengo deu adeus ao torneio sem vencer sequer uma partida. Após ficar no 0 a 0 com o Aquidauanense, empatou por 1 a 1 com o União antes de amargar o 2 a 2 com o São Carlos que acabou decretando a sua eliminação.

No duelo diante do rival carioca, o São Carlos abriu o placar logo aos 4 minutos, com um gol de Paulo Henrique, mas Muralha, aos 10, e Samir, aos 23, garantiram a virada flamenguista. Porém, logo aos 29, Lucas, cobrando pênalti, assegurou o empate ao time da casa ainda no primeiro tempo.