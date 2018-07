Atual campeão olímpico da maratona morre no Quênia

NAIRÓBI - O campeão olímpico queniano Samuel Wanjiru morreu aos 24 anos após uma discussão doméstica, informou a polícia nesta segunda-feira.

"O fato é que Wanjiru se suicidou", disse o porta-voz da polícia nacional, Eric Kiraithe. De acordo com outro policial, Wanjiru se jogou da varanda depois de uma briga com sua mulher. O queniano tinha bebido, estava com outra mulher em sua casa e foi descoberto.

Wanjiru tinha um histórico de problemas domésticos. Em dezembro passado, foi acusado de ferir o seu segurança com uma espingarda e ameaçado matar sua mulher e a empregada doméstica. O atleta negou todas as acusações e foi liberado após o pagamento de fiança.

Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, Wanjiru foi o primeiro queniano a ganhar uma medalha de ouro na maratona, terminando a tradicional prova com o recorde olímpico de 2 horas, 6 minutos e 32 segundos.

Wanjiru foi o mais jovem corredor a vencer quatro importantes maratonas. Ele terminou em primeiro lugar em Londres em 2009 e nos Jogos Olímpicos de 2008, além de ter vencido duas vezes a Maratona de Chicago. Wanjiru teve de abandonar a Maratona de Londres em abril por causa de uma lesão no joelho.