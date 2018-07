Atual campeão vence abertura do Mundial de Salto de Penhasco

Neste sábado, em Cartagena, na Colômbia, foi realizada a primeira etapa da temporada do Mundial de Salto de Penhasco e o favoritismo se confirmou. O atual campeão, o inglês Gary Hunt, confirmou a vitória na abertura do campeonato. Em segundo lugar ficou o americano David Colturi e, em terceiro o colombiano Orlando Duque, que contou com o apoio das quase 30 mil pessoas que compareceram ao evento.

"Meu último salto foi o mais difícil porque saltei logo depois do Orlando e vi como a torcida estava inflamada por ele. Não foi fácil conseguir atingir o grau de concentração que eu precisava mas, felizmente, deu certo. Começar o ano com vitória é sempre bom", declarou o inglês vencedor da etapa. Orlando Duque confessou que realizou um dos seus sonhos na carreira: o de competir em casa pela primeira vez depois de anos participando de torneios fora de seu país. "Foi uma sensação muito diferente e queria muito ter conquistado a vitória aqui. Por pouco, ela não veio.", lamentou.

O único brasileiro classificado para a temporada completa, o paraense Jucelino Júnior, sofreu com dores no joelho e terminou na 12ª colocação. A próxima etapa acontece em La Rochelle, na França, uma das mais tradicionais da competição, no dia 17 de maio.