Auckland quer voos mais altos

Desde a última sexta-feira o Auckland City treina no Japão e no sábado disputou um amistoso contra o Matsumoto Yagama, time da Segunda Divisão do Campeonato Japonês, como parte do processo de adaptação e preparação para a partida contra o Sanfrecce Hiroshima, na abertura do Mundial.

O Auckland City aposta em um quinteto espanhol para mudar o histórico de fracassos na competição: Manel Expósito, Ángel Berlanga, Albert Riera, Pedro García e o técnico Ramón Tribulietx.

Ex-jogador de Barcelona e Atlético de Madrid, Expósito é o destaque do time e foi o artilheiro da Liga dos Campeões da Oceania, com seis gols.

O capitão é o zagueiro Ivan Vicelich, que defendeu a seleção neozelandesa na Copa do Mundo de 2010. Há ainda jovens promissores como Alex Feneridis e Adam McGeorge, que atuaram nos Jogos Olímpicos de Londres.

O dinheiro também motiva o Auckland City no Mundial. A sétima - e última - colocação no ano passado rendeu ao clube o prêmio de US$ 500 mil (R$1,05 milhão, pelo câmbio atual). Apenas um quarto dessa quantia, no entanto, foi para os cofres do clube. O restante ficou com a associação de clubes da Nova Zelândia.

Em 2009, quando terminou o Mundial de Abu Dabi na quinta colocação, o prêmio foi duas vezes maior. "Como ficamos com apenas 25% do valor do prêmio, dá para imaginar a diferença que é ficar em quinto ou em sétimo lugar", diz o presidente do clube, Ivan Vuksich.

Por isso, o foco da equipe está em vencer o Sanfrecce Hiroshima. Uma vitória na estreia representará um aumento de US$ 250 mil no prêmio, independentemente do resultado nas quartas de final.