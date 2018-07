Audax explica opção por Sorocaba antes de final: 'Superstição'

Para enfrentar o Santos na final do Campeonato Paulista no próximo domingo, o Audax vai repetir uma programação de treinos que tem dado certo. Pela terceira vez desde o começo do Estadual, a equipe ficará concentrada em Sorocaba durante a semana, vai fazer somente dois treinos abertos e apostar na concentração para evitar a euforia pela campanha histórica.

O elenco teve folga no domingo e na segunda-feira, depois de eliminar o Corinthians na semifinal. A reapresentação foi na manhã desta terça, em Osasco, onde os jogadores se reencontraram e depois da atividade, seguiram para o CT do Atlético Sorocaba. "A gente fica mais focado, esquecemos do 'oba-oba' extra-campo e com certeza vamos chegar bem focados na decisão. O que pega um pouco é a saudade da família", explicou o lateral Velicka.

O Osasco Audax fez a pré-temporada também em Sorocaba e retornou ao local nas duas últimas semanas, quando se preparava para enfrentar o São Paulo e o Corinthians. "Eu sou bastante supersticioso. Gosto de repetir os detalhes que dão certo, mesmo que seja o local do treino, a roupa e até o lugar onde sento no estádio", disse o diretor de futebol, Nei Teixeira. O dirigente também vai ficar "concentrado" junto com o time.

A primeira partida da final do Campeonato Paulista será no domingo, no estádio José Liberatti. Os ingressos começam a ser vendidos na manhã desta quarta, a partir das 9h. A carga será de quase 12 mil bilhetes. O preço médio das entradas será de R$ 60. O jogo de volta está marcado para o dia 8 de maio, na Vila Belmiro.