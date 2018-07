Audax vence Ituano, se reabilita e voltar a brigar por vaga no Paulistão

A vitória colocou o Audax na briga pela vaga na próxima fase do Grupo C. O time chegou aos 12 pontos e encostou no São Paulo, segundo colocado, que tem 13. Já o Ituano segue na ponta do Grupo B com 11 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que encara o Capivariano neste domingo.

O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Audax. O Ituano entrou com uma postura retrancada, em busca de um contra-ataque para tentar decidir o jogo. Os donos da casa ficaram com a bola, mas encontraram dificuldades em penetrar na defesa adversária.

As principais chances vieram em jogadas de fora da área. De tanto insistir, o time da Grande São Paulo abriu o placar aos 30 minutos. Bruno Paulo foi derrubado dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Rodrigo Andrade deslocou Fábio a marcou.

O Audax seguiu superior, mesmo com o gol, e obrigou Fábio a trabalhar em nova finalização de Rodrigo Andrade. O camisa 1 foi no cantinho baixo direito buscar o chute do camisa 10.

O Audax mudou a estratégia para o segundo tempo. O time voltou mais recuado, dando espaço para o Ituano crescer. Os visitantes pressionaram e criaram boa oportunidade com Guilherme, que fez boa jogada individual. O goleiro Felipe Alves fez grande defesa e empurrou a bola para escanteio.

O Ituano se manteve superior e chegou a carimbar o travessão em jogada de bola parada. O Audax, no entanto, foi mortal e confirmou a vitória aos 40 minutos do segundo tempo. Rodrigo Andrade aproveitou saída errada da defesa adversária e foi derrubado por Fábio dentro da área. Pênalti. O próprio camisa 10 foi para a cobrança e garantiu o resultado.

O Audax volta a campo contra o São Bernardo, no domingo do próximo dia 13, às 18h30, no estádio 1.º de Maio, no ABC Paulista. No próximo sábado, o Ituano visita o XV de Piracicaba, às 16h30, no Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 2 X 0 ITUANO

AUDAX - Felipe Alves; Francis, Bruno Silva, Yuri (Gabriel Nunes) e Léo Bahia (Bruno Lima); Tchê Tchê, Camacho e Rodrigo Andrade; Mike (Samoel), Ytalo e Bruno Paulo. Técnico: Fernando Diniz.

ITUANO - Fábio; Raul Prata (Pacheco), Naylhor, Luiz Felipe e Peri; Wellington Simiões, Guly, Rubinho (Edinho) e Marcelinho; Fernando Viana e Ruan (Guilherme). Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOLS - Rodrigo Andrade, pênalti, aos 30 minutos do primeiro tempo e aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS - Camacho e Yuri (Audax); Raul Prata, Luiz Felipe, Marcelinho, Pacheco, Edinho e Fábio (Ituano).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).