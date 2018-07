Audax vence JV Lideral e confirma vaga na Copa SP de Futebol Júnior

SÃO PAULO - O Audax venceu por 2 a 0 o JV Lideral, do Maranhão, na noite desta quinta-feira, pela terceira rodada da fase inicial da 45.ª Copa São Paulo de Junior. Com a vitória em Suzano, cidade da Grande SP, o Audax atingiu os 100% de aproveitamento, bem como a liderança isolada do Grupo T, com nove pontos, e sua vaga para a segunda fase.

O Vasco da Gama, que era dado como favorito à classificação, sofreu para vencer do União Suzano, por 1 a 0, mas acabou eliminado, com seis pontos. O Lideral terminou com três e o time de Suzano não somou pontos. Outros dois clubes - São Paulo e Flamengo - também garantiram suas vagas nesta quinta-feira.