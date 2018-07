Audiência de Phelps é adiada para dezembro nos Estados Unidos

A audiência do nadador norte-americano Michael Phelps, que aconteceria no dia 19 de novembro no tribunal de Baltimore, nos Estados Unidos, foi adiada por exatamente um mês, passando para 19 de dezembro. Maior campeão olímpico da história, ele será julgado por ter dirigido embriagado e pode ser sentenciado a até um ano de prisão.

Phelps foi detido no dia 30 de setembro em Baltimore, sua cidade natal, após ser flagrado dirigindo acima do limite de velocidade. O exame do bafômetro registrou que ele estava embriagado, com 0,14% de álcool no sangue - o limite no local é de 0,08%.

Por causa do incidente, Phelps foi suspenso por seis meses pela Federação de Natação dos Estados Unidos, sendo impedido de disputar algumas competições importantes como o Mundial de Kazan e os Jogos Pan-Americanos de Toronto, ambas no ano que vem.

Esta é a segunda vez que o nadador de 29 anos enfrenta uma acusação de dirigir embriagado no Estado de Maryland, onde fica Baltimore - a outra foi em 2004, quando não foi punido por ser réu primário. Agora, ele voltará a responder um processo judicial.

O nadador é o maior campeão olímpico de todos os tempos, tendo conquistado 22 medalhas, sendo 18 de ouro. Após quase dois anos de aposentadoria, Phelps voltou a competir no mês de abril, pensando principalmente em disputar a Olimpíada do Rio, em 2016.