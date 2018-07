Augusto Dutra é medalha de bronze na etapa de Ostrava no salto com vara

OSTRAVA - Principal revelação do atletismo brasileiro em 2013, Augusto Dutra voltou a conquistar medalha num importante evento internacional nesta quinta-feira. O atleta de 22 anos participou da etapa de Ostrava (República Checa) do World Challenge e faturou o bronze no salto com vara.

Menos de uma semana depois de melhorar o recorde sul-americano com 5,82m, ele não conseguiu repetir o desempenho que teve na Alemanha, sábado, e saltou apenas 5,62m. A vitória em Ostrava ficou com o francês Renaud Lavillenie, atual campeão olímpico, com 5,92m. A prata foi para o alemão Bjorn Otto, atualmente terceiro do ranking mundial, que alcançou 5,72m.

O Clube de Atletismo BM&FBOVESPA também levou para Ostrava Thiago Braz, campeão mundial júnior, que terminou em nono, com 5,42m. No feminino, Karla Rosa ficou em sexto, com 4,12m. A prova foi vencida pela russa Yelena Isinbayeva, que saltou 4,78m e tirou Fabiana Murer do terceiro lugar do ranking mundial.

Fabiana compete no domingo em Birmingham (Inglaterra), em mais uma etapa da Diamond League. Augusto Dutra também vai participar desse circuito, competindo no dia 4 em Lausanne (Suíça) e três dias depois em Paris.