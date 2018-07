Augusto Dutra melhora recorde sul-americano do salto com vara

HOF - Augusto Dutra, de 22 anos, mostrou mais uma vez que está em excelente fase às vésperas do Mundial de Atletismo, que será disputado em Moscou, no mês de agosto.

O saltador melhorou em um centímetro o recorde sul-americano, que já era seu, ao vencer a tradicional prova de rua da cidade alemã de Hof com a marca de 5,82 m.

É a primeira vez que Augusto viaja para uma temporada de competições no exterior. "O Augusto voltou a mostrar que tem condições de saltar cada vez mais alto", disse o técnico Elson Miranda. O saltador havia conquistado o recorde sul-americano no GP de Uberlândia, em maio.

O Brasil também levou ouro na prova feminina, com a campeã mundial Fabiana Murer. Ela venceu com 4,71 m, marca dois centímetros menor que o seu melhor resultado do ano, obtido no Troféu Brasil, em São Paulo.

Foi a primeira vez que Fabiana disputou uma prova na rua. "Foi muito bom, diferente. As condições eram muito boas para saltar e o público torceu bastante, ajudando na motivação", afirmou. As alemãs Martina Strutz e Carolin Hingst completaram o pódio, com os mesmos 4,61 metros.

O técnico da brasileira, Elson Miranda, aprovou o desempenho da saltadora. "A Fabiana passou muito alto nos 4,71m e ainda tentou bater seu recorde sul-americano, de 4,85 m, com boas tentativas a 4,86m", declarou o treinador.