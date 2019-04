Augusto Dutra se destaca e obtém índices para Pan e Mundial no salto com vara

O atletismo do Brasil conseguiu bons resultados neste final de semana em GPs pela América do Sul e obtiveram índices para o Mundial de Doha e para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, neste ano. O grande destaque foi o paulista Augusto Dutra, que no domingo, no GP Hugo Mario La Nasa, na cidade de Concepción del Uruguay, na Argentina, venceu a prova do salto com vara com a marca de 5,71 metros, atingindo o índice para as duas competições mais importantes da temporada.

"Quero agradecer a todos que estiveram do meu lado durante esses últimos 2 anos e meio que foram tempos difíceis, me dando forças e acreditando no meu trabalho. Agradecer todo o suporte oferecido pela Força Aérea Brasileira, todo o suporte oferecido pelo Esporte Clube Pinheiros e toda sua estrutura monstruosa! A soma desses fatores foram de extrema importância para essa nova fase que se inicia com o índice do Campeonato Mundial de Atletismo, que será a 17.ª edição do campeonato bienal do esporte a ser realizada entre 27 de setembro e 6 de outubro em Doha - Qatar", agradeceu Dutra em uma postagem em Instagram nesta segunda-feira.

Na última sexta-feira, no GP Noemi Simonetto, também na Argentina, Augusto Dutra havia ficado em segundo lugar, com 5,40 metros. Bruno Spinelli, com 5,41 metros no domingo (segundo lugar) e 5,20 metros na sexta (terceiro), também assegurou qualificação para o Pan.

Outro destaque foi Mariana Marcelino, no lançamento do martelo. Ela ganhou a medalha de prata na sexta-feira, com 65,41 metros, e a de ouro no domingo, com 66,88 metros - nas duas vezes atingiu o índice do Pan. Ela é a líder do ranking brasileiro e no último GP derrotou Jennifer Dahlgren, a argentina recordista sul-americana da prova.

Outros atletas com índices para o Pan de Lima na Argentina foram: Allan Wolki, no lançamento do martelo; Guilherme Kurtz, nos 800 metros; Izabela Rodrigues da Silva, no lançamento do disco; Vitória Cristina Rosa, nos 100 metros; e July Ferreira da Silva, nos 1.500 metros.