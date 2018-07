Aumenta o assédio europeu por Paulinho

SÃO PAULO - Nem o contrato renovado, que vai até julho de 2015, garante a permanência de Paulinho no Corinthians após a disputa do Mundial do Japão. O clube tenta convencer seu mais valioso jogador a permanecer até a Copa de 2014. Mas o assédio de equipes europeias aumentou após as convocações para a seleção.

Além da Inter de Milão, outros três grandes da Europa "monitoram" Paulinho. Um deles é novo-rico do futebol russo, o Zenit, equipe que comprou Hulk por R$ 140 milhões. CSKA, também da Rússia, e Valencia, da Espanha, observam o meia.

O interesse do Chelsea, possível rival do Corinthians no Mundial, não passa de especulação, como o próprio jogador admitiu ontem.

Pelo novo acordo com o Corinthians, a multa rescisória para tirar Paulinho antes do fim do contrato é de 20 milhões (cerca de R$ 53 milhões). Metade desse valor ficaria com o Corinthians, que detém 50% dos direitos econômicos do atleta - os outros 50% são do Audax, clube ligado ao Pão de Açúcar.

A Inter de Milão foi quem mais esteve perto de comprar Paulinho após a conquista da Libertadores - ofereceu 8,5 milhões.

Embora o time italiano tenha até certa preferência do atleta em relação aos outros clubes, que demonstraram interesse, não existe um acordo assinado ou até mesmo um pré-contrato entre o jogador corintiano e os milaneses.