Ausência de astros no banco deixa titulares ''tranquilos''

Ao fechar sua lista de 23 convocados, Dunga deixou de lado alguns astros como Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Paulo Henrique Ganso. Optou por um grupo de operários, em que poucos são os destaques individuais. Ele também já tem o time titular praticamente definido para a estreia na Copa. Mesmo porque os reservas nem ameaçam os 11 escolhidos para o jogo do dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte, em Johannesburgo.

Se não surgir nenhum imprevisto no meio do caminho, o time para a estreia na Copa terá Júlio César; Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Kaká; Robinho e Luís Fabiano. É a mesma base que atuou nos últimos jogos da seleção, sem nenhuma surpresa e nenhuma contestação. O torcedor brasileiro já se acostumou com essa escalação e não vê muitos motivos para pedir mudanças entre os titulares.

Serão três semanas de preparação até a estreia em campos africanos. Mas, apesar desse longo período, em que haveria tempo suficiente para buscar um espaço no time, não existirá disputa por posição na seleção de Dunga. Jogadores como Doni, Luisão, Josué, Júlio Baptista e Grafite sabem que serão reservas e que só entrarão em campo em alguma eventualidade, como contusão ou suspensão.

Essa falta de sombra para os titulares costuma provocar a acomodação de alguns. Mas Dunga acredita que seu time não sofrerá desse mal, pois confia no comprometimento e na seriedade que sempre pautou o grupo desde que assumiu em 2006 e com o qual conquistou o título da Copa das Confederações, da Copa América e o primeiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas.

O cenário poderia ser diferente se Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Paulo Henrique Ganso ou Neymar, por exemplo, tivessem sido convocados. A presença deles no banco provocaria uma pressão por mudanças, ainda mais se o time não tiver boa atuação nos primeiros jogos, como ocorreu em 2006. Agora, Dunga não tem essa opção: os reservas não ameaçam.

Um único nome do grupo parece não se encaixar nesse perfil dos reservas. É Daniel Alves, que virou uma espécie de 12.º jogador. Ele pode entrar em diferentes posições ou substituir Maicon, caso o titular não repita as boas atuações da Inter de Milão.