Austrália e Equador vão fazer amistoso em março

O amistoso foi marcado para o dia 5 de março e será disputado no The Den, o estádio do Millwall, que disputa a segunda divisão da Inglaterra. Esta será a primeira partida oficial entre as seleções australiana e do Equador.

Ange Postecoglou, o técnico da Austrália, lembrou que o amistoso dará aos seus jogadores a oportunidade de enfrentar uma seleção sul-americana, na preparação para encarar o Chile no dia 13 de junho, na sua estreia na Copa do Mundo, em Cuiabá. Seus outros adversários no Grupo B vão ser a Holanda, no dia 18 em Porto Alegre, e a Espanha, no dia 23, em Curitiba.

Além do amistoso com o Equador, a Austrália, 56ª colocada no ranking da Fifa, tem outros dois jogos marcados antes do início da Copa, diante da África do Sul, em 25 de maio, e da Croácia, em 6 de junho. Os australianos terão Vitória como base durante o Mundial.

Já o Equador, 23º colocado no ranking da Fifa, tem outros três amistosos agendados antes da Copa. A seleção sul-americana vai encarar a Holanda, em 17 de maio, o México, em 31 de maio, e a Inglaterra, em 4 de junho.

Sorteado para o Grupo E da Copa do Mundo, o Equador vai estrear em 15 de junho, em Brasília, contra a Suíça. Depois, a equipe enfrentará Honduras, no dia 20, em Curitiba, e a França, no dia 25, no Rio. A seleção equatoriana ficará hospedada em Viamão, no Rio Grande do Sul, durante a Copa.