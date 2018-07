Austrália e Japão empatam pelas Eliminatórias Asiáticas e deixam grupo embolado

O empate foi o segundo consecutivo da Austrália, que na última quinta-feira ficou no 2 a 2 com a Arábia Saudita. Assim, a equipe segue invicta, com oito pontos, e em primeiro lugar na chave, com um a mais do que o segundo colocado Japão, em uma classificação bastante embolada.

A liderança do Grupo B poderá ser perdida ainda nesta terça, pois Arábia Saudita, com sete, e Emirados Árabes Unidos, com seis, vão se enfrentar. O outro duelo da chave será entre Iraque e Tailândia, que ainda não pontuaram.

O Japão abriu vantagem aos cinco minutos do primeiro tempo, após uma falha da defesa australiana, que foi aproveitada por Genki Haraguchi. Mas o time da casa reagiu na etapa final, com o pênalti convertido por Mile Jedinak, aos sete minutos, depois da falta marcada em Tomi Juric, que levou um empurrão.

Após o jogo, as reações ao empate foram bem diferentes. "Nós esperávamos uma reação de nós mesmos e isso é o que fizemos", disse Jedinak. "No segundo tempo, estivemos um pouco mais pacientes, nossa movimentação foi melhor e isso os deixou recuados", completou. "Acho que foram dois pontos perdidos", disse o técnico do Japão, Vahid Halilhodzic. "Jogamos bem e tivemos chances de ganhar", concluiu.

Os dois primeiros colocados dos Grupos A e B, cada um com seis times, estarão automaticamente qualificados para a Copa do Mundo, com as duas equipes que ficarem em terceiro lugar disputando uma vaga na repescagem mundial.