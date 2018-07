Austrália se opõe a provas noturnas de natação no Rio, em 2016

As autoridades olímpicas da Austrália disseram que vão se opor aos planos de realizar as competições de natação na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro no final da noite. Embora a programação definitiva para os Jogos do Rio ainda não esteja finalizada, os relatos de que as provas de natação poderiam começar às 22h do horário local para acomodar a televisão norte-americana despertaram críticas na Austrália.

O presidente do Comitê Olímpico Australiano (AOC), John Coates, afirmou a repórteres nesta sexta-feira não ser razoável iniciar as provas tão tarde, porque alguns eventos só terminariam aproximadamente depois da meia noite. Ele declarou que já há conversas em andamento para alterar o rascunho do cronograma, partes do qual foram divulgadas na semana passada, e que a Austrália irá pressionar para adiantar as competições.

"É um assunto que o AOC irá abordar agora com a Federação Internacional de Natação (Fina) e com o Comitê Olímpico Internacional (COI)", disse Coates, que também é vice-presidente do COI e membro da comissão de coordenação da Olimpíada do Rio. "Não é razoável exigir que os atletas compitam àquela hora da noite".

Não é a primeira vez que o horário das provas de natação da Olimpíada é criticado. Nos Jogos de Pequim, em 2008, as finais foram transferidas para o período da manhã para coincidir com o horário nobre da TV nos Estados Unidos, apesar das queixas de alguns nadadores.

Enquanto isso, a Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf) já anunciou que irá mudar seu cronograma para o Rio, realizando provas matutinas pela primeira vez desde 1988. Embora a maior parte das provas da modalidade ainda ocorram no período noturno costumeiro, a Iaaf informou que irá realizar 13 delas –as duas maratonas, as três marchas e oito eventos no principal estádio de atletismo– durante o dia.