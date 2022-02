Australiana é a primeira mulher a vencer um torneio de golfe profissional misto

A australiana Hannah Green se tornou a primeira mulher a vencer um torneio de golfe profissional misto, o TPS Murray River, na Austrália, neste domingo,19.

Vencedora do US LPGA em 2019, seu único 'Majeur', Hanna Green, de 25 anos, a 30º golfista do mundo, começou a última rodada empatado com Andrew Evans, Matthew Millar e Blake Collyer.

Leia Também Atlético-MG e Flamengo decidem Supercopa em clima quente e pressão nos técnicos

Com um cartão de 66, a australiana, com oito torneios profissionais no currículo, melhorou os recordes de seus rivais masculinos e terminou com 20 abaixo do par no Cobram Barooga Golf Club. "É estranho. Raramente sonho com golfe, mas tive um sonho ontem à noite em que me vi vencedora", reagiu após sua vitória histórica.

O TPS Murray River faz parte de uma série de torneios australianos que começam em 2021 com homens e mulheres jogando em condições idênticas, exceto nas posições iniciais de seus tees (pino utilizado para apoiar a bola), mas com apenas um vencedor.

Após sua vitória uma semana antes no Vic Open, Green originalmente planejava voltar para casa em Perth, mas mudou de ideia. "As coisas acontecem por uma razão, então estou muito feliz por ter conseguido."/AFP