Australiano é eleito novo presidente da CAS

Coates, que faz parte do Comitê Executivo do COI, é presidente do Comitê Olímpico Australiano e viu Pound ser derrotado na disputa pelo cargo pela segunda vez. Em 2008, o canadense perdeu a eleição do CAS para o italiano Mino Auletta em uma votação que serviu para eleger o presidente interino da entidade depois da morte do presidente-fundador, Keba Mbaye, do Senegal.

Membro do CAS desde a criação do órgão, em 1984, e vice-presidente desde 1995, Coates também faz parte do Conselho da Federação Internacional de Remo, além de ter uma cadeira no COI.

Depois de começar a trabalhar em 1984 com o objetivo de decidir sobre litígios no esporte olímpico, o CAS mais tarde se tornou o principal tribunal de apelações de decisões sobre doping tomadas pelas federações internacionais, que reconhecem a autoridade do órgão arbitral em seus estatutos.