Australiano é o 2º atleta mais velho a ganhar título

Na última etapa da Volta da França, o britânico Mark Cavendish cruzou a linha de chegada na Champs-Elysée em primeiro lugar. O feito rendeu a ele a tradicional camisa verde do torneio - mas não a conquista do campeonato. O australiano Cadel Evans, de 34 anos, já tinha garantido a vitória no dia anterior, sagrando-se o primeiro ciclista mais velho a ganhar a tradicional disputa pelo interior da França desde a 2.ª Guerra Mundial.

Depois de cruzar a linha de chegada, Evans comemorou o título abraçando atletas de diferentes equipes. "Eu não poderia estar mais feliz", declarou o australiano após receber o troféu enrolado na bandeira de seu país. "Agradeço a todos aqueles que me apoiaram, meus companheiros de equipe e meus rivais, todos, por esta experiência única."

Evans levará também como prêmio 450 mil (cerca de R$ 990 mil), quantia tradicionalmente dividida entre os membros da equipe do atleta.

Na classificação geral, Andy Schleck, de Luxemburgo, ficou na segunda colocação, 1min34s atrás do australiano. "Cadel merecia ganhar. Ser o segundo na Volta da França não é ruim", disse. Com um tempo 2min30s acima do vencedor, o irmão de Andy, Frank Schleck, conquistou a terceira posição. "Nossos pais estão orgulhosos", declarou Andy. Antes de subirem no pódio, os ciclistas respeitaram um minuto de silêncio em memória às vítimas do atentado na Noruega (leia mais no primeiro caderno).

Cavendish, que levou a camisa verde por vencer no sprint final, de 95 quilômetros, também se mostrou satisfeito com a premiação. "Finalmente!", disse ele. "Estou superfeliz, esta não foi uma vitória fácil." O francês Pierre Rolland foi presenteado com a camisa branca, dedicada ao melhor ciclista com menos de 25 anos.