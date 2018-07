Australiano leva primeira etapa do ano e Filipinho se machuca

Os brasileiros ficaram pelo caminho na primeira etapa do ano do Circuito Mundial de Surfe e viram a vitória do australiano Matt Wilkinson, que na final superou o norte-americano Kolohe Andino por 14,20 a 13,66. Dos atletas nacionais, quem chegou mais longe foi Filipe Toledo, que perdeu na semifinal e se machucou, deixando apreensiva a torcida para a próxima etapa, que começa no dia 24 de março, em Bells Beach.

"O Filipe foi atendido pelos médicos, está com muita dor, e esperamos que não seja nada grave", explicou Kieren Perrow, comissário da Liga Mundial de Surfe (WSL, da sigla em inglês). O surfista saiu com dificuldades do mar após perder sua bateria e não conseguia caminhar sem apoio.

"A contusão aconteceu quando eu estava voltando do aéreo, a virilha foi para o lado. Não estou morrendo, só estou com um pouco de dor, podem ficar tranquilos. Agora estou indo para o hospital para fazer um exame para avaliar a extensão dessa lesão para iniciarmos o trabalho de recuperação para a próxima etapa", afirmou Filipinho ao site da WSL.

Os outros brasileiros também ficaram pelo caminha na etapa australiana de Gold Coast. Mineirinho, atual campeão mundial, caiu nas quartas de final. "Estava com a bateria na mão, mas acabei levando a virada.Tenho que levantar a cabeça, isso faz parte. Estou me sentindo bem, vou continuar treinando bastante e nos vemos no próximo evento", disse.

Antes, Gabriel Medina, Caio Ibelli, Italo Ferreira, Jadson André, Wiggolly Dantas, Miguel Pupo e Alex Ribeiro já haviam caído. Outras zebras foram as eliminações precoces de Mick Fanning, Kelly Slater e Julian Wilson. Já no feminino, a campeã foi a australiana Tyler Wright.