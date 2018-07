Australiano morre após acidente em prova de motos

Os organizadores da corrida disseram que Oscar McIntyre, do Estado de Queensland, estava participando da primeira corrida do ano do Campeonato Australiano de Superstock 600. O acidente, que também envolveu outros dois pilotos, ocorreu na segunda das 12 voltas programadas da corrida.

A equipe médica que socorreu McIntyre tentou mantê-lo vivo, mas não teve sucesso. Assim, ele foi declarado morto ainda no local da prova. Os outros dois pilotos que se envolveram no acidente sobreviveram. Luke Burgess foi liberado do centro médico do circuito australiano, enquanto Mihael Lockhart permanece em observação, mas sem risco de morte.

O treino de classificação para as duas corridas de domingo da Superbike não foi realizada. Com isso, o grid de largada será definido baseado nos tempos de atividade anterior.