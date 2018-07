Surfista australiano vence etapa de Fiji com duas notas 10

Os brasileiros estiveram longe de brilhar na etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surfe, mas mesmo assim os competidores do País - Adriano de Souza, o Mineirinho, e Filipe Toledo - conseguiram manter as duas primeiras posições do ranking, agora seguidos pelo australiano Owen Wright, que conquistou o título de modo espetacular, ao tirar duas notas 10 na bateria final, contra o compatriota Julian Wilson.

"Eu nem consigo acreditar em tudo isso que aconteceu. Ganhar o campeonato aqui em Fiji com duas notas 10 é um sonho tornado realidade", disse Owen Wright. "Eu tenho treinado e trabalhado bastante, acompanhando de perto o que os caras tops do circuito estão fazendo e valeu a pena. O Gabriel Medina tem sido uma grande inspiração para mim, especialmente pelo que ele fez aqui neste evento no ano passado, e os outros brasileiros também".

Com apresentações históricas, Owen Wright se tornou o primeiro surfista a vencer duas baterias com notas máximas em uma mesma etapa - os 20 pontos, conquistados na decisão, já haviam sido obtidos anteriormente, nos primeiros dias da disputa nas Ilhas Fiji.

Nesta terça-feira, ele superou Joel Parkinson nas quartas de final por 16,60 a 12,80. Depois, nas semifinais, bateu o francês Jeremy Flores por 16,93 a 16,57, se garantindo na decisão diante de Julian Wilson, que passou pelo também australiano Taj Burrow por 11,50 a 8,66. Em seguida, teve atuação histórica para assegurar o título da etapa do Fiji.

"Eu fiz duas viagens ao Taiti esse ano e acho que é de onde vieram os tubos que entraram para mim na final", brincou Owen Wright. "Ontem (segunda-feira) já tinha sido um sonho se tornado realidade e hoje foi ainda melhor. Vencer com duas notas 10 é realmente especial. Eu estava vendo o mar antes da bateria e eu sabia que iam entrar alguns tubos grandes. Eu só precisava estar no lugar certo na hora certa e estou muito feliz por estar de volta ao pódio".

A vitória de Owen Wright aumentou a disputa pela liderança do ranking para a próxima etapa do Circuito Mundial, a sexta das 11 nesta temporada, que será disputada a partir de 8 julho em Jeffreys Bay, na África do Sul. Mineirinho continua em primeiro lugar, com 28 mil pontos, seguido por Filipinho, com 27.450, e agora por Wright, com 26.150, e o também australiano Mick Fanning, com 24.950.

Mais dois australianos podem assumir a ponta do ranking na África do Sul: Julian Wilson, que está em quarto lugar, com 23.450 pontos, e Taj Burrow, com 21.700. E foram exatamente eles os algozes dos últimos brasileiros vivos no Fiji, Italo Ferreira e Wiggoly Dantas, ambos nas quartas de final.

Em uma bateria de ótimo nível técnico, Julian Wilson acabou vencendo Italo Ferreira por uma diferença mínima - 17,36 a 17,00 pontos. Já Wiggolly Dantas caiu para Taj Burrow por 13,37 a 7,40 pontos.

O desempenho levou os dois brasileiros a subirem no ranking. Italo Ferreira atingiu a oitava colocação e Wiggoly se afastou do limite da lista dos 22 que são mantidos na elite ao atingir o 17º lugar, à frente inclusive do campeão mundial Gabriel Medina, apenas o 20º colocado, que é seguido por Migiuel Pupo. Já Jadson André está em 15º lugar no ranking.