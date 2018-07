Australiano vence última etapa do circuito do surfe

"Não me conformo até agora com a derrota do ano passado", disse Perrow. "É muito bom voltar aqui e poder vencer. Foi um grande evento, com ótimas ondas, mesmo hoje, foi simplesmente fantástico. Ondas fenomenais, como nunca tinha surfado Pipe em toda a minha carreira. Foi tudo muito bonito, o ápice para mim".

Perrow foi o responsável por eliminar o brasileiro Gabriel Medina nas quartas de final na praia de Pipeline. O surfista de apenas 17 anos conseguiu o melhor resultado do País no Pipeline Masters. Nas semifinais, Perrow conseguiu uma nota 10 para superar o taitiano Michel Bourez.

Na final, Perrow derrotou, por 13,17 a 7, o australiano Joel Parkinson, que havia eliminado Kelly Slater nas semifinais e era o atual bicampeão da Tríplice Coroa Havaiana, que reúne as três etapas realizadas na costa norte da ilha de Oahu.

Com o resultado do Pipeline Masters, o brasileiro Adriano Souza, o Mineirinho, terminou a temporada em quinto lugar, atrás de Slater, que agora acumula 11 títulos, do vice-campeão Joel Parkinson, de Owen Wright e de Taj Burrow.

A temporada 2012 do surfe mundial começa na Austrália, com a realização da etapa da Gold Coast, entre 25 de fevereiro e 7 de março, em Queensland. O Brasil receberá a terceira etapa, no Rio, na Barra da Tijuca, entre 9 e 20 de maio. E o País será representado no próximo ano por sete surfistas, que se garantiram através do ranking: Gabriel Medina (quarto lugar no ASP World Ranking), Adriano de Souza (sexto), Alejo Muniz (nono), Heitor Alves (16º), Miguel Pupo (17º), Raoni Monteiro (21º) e Jadson André (27º).