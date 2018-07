Austríaco azarão ganha terceira etapa das motos no Dakar

Estreante no Dacar, o maior rali de todo o planeta, o austríaco Matthias Walkner, 28 anos, não precisou de muito tempo para mostrar o seu potencial na categoria motos da 37.ª edição da prova, a sétima na América do Sul. Campeão Mundial de Motocross na categoria MX3, em 2012, o piloto da equipe oficial da KTM desbancou nesta terça-feira (6) os espanhóis Marc Coma, seu companheiro de equipe e tetracampeão da competição, e Joan Barreda, da Honda, líder na classificação geral, ao vencer a terceira etapa, que contou com 657 km de percurso, sendo 220 km de trechos cronometrados, entre San Juan e Chilecito, na Argentina.

Walkner, que já havia demonstrado força ontem, quando terminou em sexto, passa a ser um candidato ao título das duas rodas, em 2015. A vitória deu ao austríaco o terceiro lugar no somatório dos tempos após três etapas realizadas, pouco mais de 10 minutos de diferença para o ponteiro Barreda. "É o meu primeiro rali e eu estou curtindo. Tenho tentado dar o meu melhor, encontrando um ritmo e superando cada quilômetro", afirma Walkner.

Já espanhol da Team HRC, que lidera o Dakar com 5min33s de vantagem sobre o português Paulo Gonçalves, também da Honda, terminou o dia em terceiro. "A diferença é muito pequena, não faz diferença. Preciso continuar focado em meu plano. Então não farei nada diferente, vou permanecer com este espírito", destaca Barreda. Marc Coma, da KTM, ficou com o segundo lugar. Ele é o quarto no geral.

Único brasileiro nas motos, Jean Azevedo continua superando as dificuldades impostas pela prova. Ele completou o dia em 35.º. No geral, o piloto da Honda South America Rally Team é o 30.º colocado.

QUARTA ETAPA

A competição chega ao Chile nesta quarta-feira (7) após um percurso de 909 km, sendo 315 km de trechos cronometrados. Antes de chegar à cidade de Copiapó, os competidores desafiarão a altitude e o Deserto do Atacama.

BASTIDORES

MELHORES MOMENTOS

RESULTADOS DA TERCEIRA ETAPA

1.º Matthias Walkner (KTM) - 2h34min28s

2.º Marc Coma (KTM) - +40s

3.º Joan Barreda (Honda) - +1min53s

4.º Toby Price (KTM) - +2min45s

5.º Paulo Gonçalves (Honda) - +2min49s

35.º Jean Azevedo (Honda) +25min42s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1.º Joan Barreda (Honda) - 9h43min05s

2.º Paulo Gonçalves (Honda) - +5min33s

3.º Matthias Walkner (KTM) - +10min33s

4.º Marc Coma (KTM) - +10min50s

5.º Ruben Faria (KTM) - +12min10s

30.º Jean Azevedo (Honda) - +1h20min29s