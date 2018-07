Austríaco supera alemão e bate recorde histórico no ciclismo

Um dos mais importantes recordes do esporte foi derrubado nesta quinta-feira, em Aigle, na Suíça. O austríaco Matthias Brandle pedalou durante 51,850 quilômetros para ser o novo recordista da hora do ciclismo. O feito foi alcançado no velódromo localizado dentro da sede da União Ciclística Internacional (UCI).

Até esta quinta-feira, o recordista mundial era o alemão Jens Voigt, que assumiu a liderança histórica no último dia 18 de setembro, percorrendo 51,115 quilômetros no velódromo de Grenchen, também na Suíça. Até este ano, o recorde não era quebrado desde 2005. Brandle e Voigt superaram, dentro das normas da UCI, a marca de 50 quilômetros. Matthias Brandle é um atleta de ciclismo de estrada - tem, portanto, maior resistência que atletas de pista. Neste ano, foi quinto colocado na Volta da Bélgica competindo pela equipe suíça IAM Cycling.