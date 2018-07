Autor do gol de honra, Éder Luis diz que Vasco reverterá placar contra o Santos

O gol de honra nos acréscimos na derrota por 3 a 1 para o Santos deu novo ânimo para os jogadores do Vasco na Copa do Brasil. Agora, o time carioca precisa de uma vitória por 2 a 0 no jogo de volta, no estádio de São Januário, no Rio, para avançar às quartas de final.

Autor do tento que manteve a equipe viva na disputa, Éder Luis acredita que o Vasco possui condições de reverter a situação. "O importante é que a Copa do Brasil tem um regulamento diferenciado e um gol fora de casa é fundamental. Por isso, estou bastante feliz por ter voltado a marcar na partida", afirmou ao site oficial do clube.

Éder Luis entrou na etapa final do jogo no lugar de Nenê e conseguiu marcar aos 50 minutos do segundo tempo. Após uma furada de Jorge Henrique, a bola sobrou para Ederson, que arriscou para o gol. O goleiro Vanderlei espalmou e, no rebote, Éder Luis fez. Na partida de volta, ele pediu o apoio dos torcedores.

"É o momento da torcida abraçar o time, lotar São Januário e apoiar durante os 90 minutos. Estamos honrando a camisa do Vasco, não no lugar que gostaríamos, mas fazemos a nossa parte. A Copa do Brasil é uma competição que o torcedor está acostumado a ver, tem grandes jogos. Tenho certeza que iremos atingir o nosso objetivo se jogarmos juntos", acrescentou Éder Luís.

SÉRIE B - O duelo de volta, no entanto, acontecerá apenas em 21 de setembro, em São Januário. Antes disso, o Vasco volta a campo neste sábado, às 16h30, para enfrentar o Tupi, em Juiz de Fora (MG), pela 21.ª rodada da Série B. O atacante disse que considera o jogo importante para o time continuar na liderança e tentar antecipar o acesso.

"Estamos fazendo uma grande campanha. Ainda não perdemos a liderança desde que começamos a disputar a competição. Buscaremos manter a nossa performance e acredito que temos totais de condições de conseguir. Eles vão querer vencer, até mesmo para assegurar o quanto antes a permanência, mas precisamos fazer a nossa parte", disse Eder Luis.

O Vasco lidera a Série B com 40 pontos, três a mais do que o Atlético Goianiense, o segundo colocado. O Tupi luta para fugir do rebaixamento e atualmente ocupa a 18.ª colocação com 18 pontos, a sete de deixar a degola.