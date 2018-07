Autoridades americanas não encontram empresário conhecido como 'Rei Arthur' em Miami

As autoridades dos EUA informaram aos procuradores brasileiro que não estão localizando o empresário brasileiro Arthur Soares, conhecido como 'Rei Arthur' e peça central na operação de suposta compra de votos para a Rio-2016 entre os membros do Comitê Olímpico Internacional (COI). Uma das hipóteses é de que ele teria fugido em um iate, a partir de Miami.

Arthur Soares é ex-proprietário do Grupo Facility, empresa que firmava contratos de prestação de serviços com o governo do Rio de Janeiro na época do governo de Sérgio Cabral. Nessa época, Facility somava contratos da ordem de R$ 3 bilhões.

A apuração do Ministério Público Financeiro de Paris levou a uma cooperação com o Ministério Público Federal do Brasil, a partir de maio. O trabalho acabou indicando que uma das empresas de Soares, a Matlock Capital Group teria sido responsável por transferir US$ 2 milhões (R$ 6,2 milhões na cotação atual) para membros do COI. Eles teriam recebido o dinheiro às vésperas da escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016, em outubro de 2009. A companhia tinha sede justamente em Miami.

À pedido do Brasil e da França, a Justiça americana passou a buscar o suspeito. Procuradores brasileiros indicaram que ele voou de Lisboa para Pittsburgh no dia 24 de agosto e que poderia estar em Miami.

Mas operações nos endereços de Soares não resultaram em sua prisão. Tampouco existe registro de embarque em aviões em seu nome. A suspeita é de que ele poderia ter deixado Miami à bordo de um barco.

As suspeitas indicam que Soares seria o pivô de um esquema de propinas pagos em troca dos votos dos delegados do COI em favor do Rio. As empresas de Soares receberiam em retorno contratos com o governo do Estado.

Em Paris, o suspeito tampouco foi encontrado em sua residência. Ela foi objeto de uma operação de buscas e apreensão na manhã desta terça-feira, coordenada pelo Ministério Público Financeiro. A residência é situada em 18 Rue Boccador, no oitavo distrito da capital francesa, um dos endereços mais caros de Paris, ao lado da Avenida Montaigne, uma das mais chiques de Paris.