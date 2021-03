Autoridades aprovam plano de reforma da Rússia contra o doping no atletismo

A Rússia tomou uma atitude muito importante para acabar com a longa suspensão imposta ao atletismo do país com a formulação de um plano de reforma contra o doping, que foi autorizada por autoridades da modalidade.

O plano foi escrito por uma comissão criada pela Federação Russa de Atletismo com uma série de "ações imediatas" com prazos em vários pontos neste ano. Isso inclui o financiamento de mais testes em atletas, uma repressão às regiões russas com problemas específicos de doping, encorajando denunciantes e dando aos atletas mais voz sobre como o esporte é executado.

O documento também contém uma admissão detalhada de delitos anteriores, incluindo os da federação, embora não aborde nenhum envolvimento do estado russo em doping. "Uma história de violações extensas e às vezes flagrantes das regras antidoping envolvendo atletas, treinadores e oficiais é reconhecida", afirma o plano. "As raízes de uma extensa cultura de doping e encobrimento surgiram da herança de um doping pós-soviético, cultura que visa vencer por todos os meios, incluindo o doping."

A World Athletics (antes chamada Federação Internacional de Atletismo) não definiu uma data para readmitir totalmente a equipe russa de atletismo às competições, que está suspensa desde 2015. O progresso com a reforma será analisado por especialistas estrangeiros.

"Este não é o fim, mas o início de uma longa jornada, com uma incrível quantidade de trabalho que a Federação Russa de Atletismo deverá fazer para reconstruir a confiança", disse o britânico Sebastian Coe, presidente da World Athletics. "Os especialistas internacionais acreditam que a equipe implementada será capaz de cumprir os objetivos apontados."

A aprovação não veio a tempo de a Rússia enviar atletas para o campeonato europeu, na Polônia. A World Athletics disse que seu conselho vai discutir em 17 e 18 de março se deve reiniciar a emissão de isenções individuais para os atletas poderem competir em eventos internacionais como "neutro autorizado".