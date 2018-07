Autoridades brasileiras antidoping confiam em laboratório liberado para Olimpíada As autoridades brasileiras antidoping estão confiantes na liberação do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD). Depois de uma reunião com membros do Comitê Olímpico Internacional (COI), na noite desta quinta-feira, Marco Aurélio Klein, secretário da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), se mostrou confiante de que laboratório brasileiro será recredenciado