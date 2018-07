Autoridades francesas investigam morte de ciclista na prova Paris-Roubaix

Autoridades francesas abriram investigação nesta segunda-feira para apurar a morte do ciclista belga Michael Goolaerts. O atleta sofreu uma parada cardíaca durante a prova Paris-Roubaix, na França, e acabou falecendo no hospital na cidade de Lille, no norte da França.

Uma autópsia será realizada no corpo do belga de 23 anos nos próximos dias, segundo informações da agência de notícias Associated Press. O jovem ciclista foi levado de helicóptero para o hospital de Lille depois de cair subitamente da bicicleta a cerca de 150 km da linha de chegada da tradicional prova, que é disputada em apenas um dia, no norte da França, quase na fronteira com a Bélgica.

Não há nenhuma imagem do momento em que o ciclista cai, porém a TV da corrida mostrou o pelotão passando ao lado do atleta belga inconsciente, caído no acostamento da estrada e socorrido posteriormente pelos médicos, que tentaram fazer, sem sucesso, a reanimação cardiopulmonar.

Pela investigação inicial, a parada cardíaca fez Goolaerts cair da bicicleta e despencar estrada abaixo, o que teria causado a morte. "No momento, não temos nenhuma certeza sobre a causa", disse o procurador da região, Remi Schwartz.

O episódio envolvendo Michael Goolaerts acontece dois anos depois das mortes dos também belgas Dan Myngheer e Antoine Demoitie, outros dois ciclistas vítimas de ataque cardíaco. O resultado mais significativo de Goolaerts nesta temporada foi a 20ª colocação na corrida Kuurne-Bruxelas-Kuurne. Peter Sagan venceu a Paris-Roubaix, logo à frente de Silvan Dillier, da Suíça.