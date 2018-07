Autoridades prometem fiscalizar finanças das torcidas organizadas A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e o Ministério Público prometeram nesta sexta-feira apertar o rigor e a fiscalização contra as torcidas organizadas. As autoridades apresentaram em entrevista coletiva os detalhes da Operação Cartão Vermelho, que realizou mandados de busca e apreensão em sedes da facções e prendeu 27 torcedores, e garantiram que vão vasculhar as contas das agremiações para acompanhar o funcionamento.