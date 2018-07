Autuori comemora vaga na Libertadores e quer manter base do time no Atlético-PR

Pela quinta vez na sua história, o Atlético Paranaense vai jogar a Copa Libertadores em 2017. A vaga na fase preliminar veio com o sexto lugar do Campeonato Brasileiro, obtido após empate em 0 a 0 com o Flamengo, domingo, na Arena da Baixada. E o feito veio sob o comando do técnico Paulo Autuori, que estava do outro lado do campo no momento mais marcante na história do Atlético na competição sul-americana: a final perdida para o São Paulo em 2005.

Autuori destacou a boa campanha do Atlético-PR na temporada, mas ressaltou que nhá muito a melhorar. "Eu fico satisfeito que ficamos a cinco pontos do quarto lugar. Trabalhamos bem, uma temporada produtiva. Conseguimos conquistar o Campeonato Estadual em cima do maior rival, chegamos bem na Primeira Liga. Não chegamos ao quarto lugar porque erramos. Vamos seguir o trabalho sem fechar os olhos para os erros que cometemos."

Na primeira temporada do gramado sintético da Arena da Baixada, o Atlético-PR teve a melhor campanha como mandante no Brasileirão. Também foi o time que menos sofreu gols, ao lado do Palmeiras: somente 32.

Para o ano que vem, a meta é manter a base do time. "Ano que vem a história será outra, será muito mais difícil e temos que nos preparar. A base vai continuar, pois se falarmos em continuidade, é importante manter a base. Vamos aproveitar essa base quando não tivermos condições de repetir a equipe. Mas vamos tentar ao máximo não fazer mudanças radicais. Pontuais, se nos for possível", explicou Autuori.