Autuori deixa o Catar e volta para o Brasil Depois de quase seis anos morando no país, o treinador decidiu não renovar o contrato para continuar dirigindo a seleção local. Havia a possibilidade de prorrogação automática em fevereiro, mas ele entrou em acordo com os dirigentes da Federação para encerrar o vínculo. "Minha família está precisando de mim no Brasil", disse Autuori.