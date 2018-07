Autuori diz que proposta do Atlético-PR 'reascendeu brilho nos olhos'

"É um orgulho e honra para mim como profissional trabalhar no Atlético Paranaense. Reacendeu o brilho dos meus olhos para ser técnico no Brasil. Existe convergência de ideias e pensamentos", comentou o treinador em sua apresentação.

Ele foi elogiado por Luiz Sallim Emed, presidente do Conselho Administrativo do Atlético-PR. "O Paulo dispensa apresentações. É um técnico vencedor, que tem experiências no Brasil e fora. É um treinador que tem uma harmonia e sintonia com o nosso projeto", destacou.

Autuori acompanhou a derrota para o Cruzeiro, quarta-feira à noite, no Mineirão, e faz sua estreia como técnico neste sábado, diante do PSTC, pelo Paranaense. "Espero que a equipe possa ganhar o jogo e caminhe para uma solidez na maneira de jogar. Independentemente de quem seja o adversário, vamos considerar amanhã (sábado) como a melhor equipe do mundo", prometeu.

O novo treinador do Atlético-PR já comandou outros dos principais clubes do País, como Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e São Paulo, além de ter dirigido as seleções do Catar e do Peru. Ele possui em seu currículo os títulos do Campeonato Brasileiro (1995), da Copa Libertadores (1997 e 2005) e do Mundial de Clubes (2005). Seu último trabalho no País foi no Atlético-MG.