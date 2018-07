Auxiliar de Renato Gaúcho vê Grêmio 'quase perfeito' no Mineirão Uma vitória fora de casa por 2 a 0, sem sofrer gols, e diante de um público de 53.452 torcedores no Mineirão. Esse foi o feito obtido pelo Grêmio, na noite desta quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. Para o auxiliar técnico gremista, Alexandre Mendes, o time gaúcho beirou a perfeição em Belo Horizonte.