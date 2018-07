Avaí bate o Ceará com três gols do artilheiro William e entra no G4 da Série B

Com o resultado, o Avaí chegou aos sete pontos e assumiu o terceiro lugar, atrás de Atlético Goianiense e Vasco, líderes com 100% de aproveitamento. O Ceará, por outro lado, perdeu a segunda seguida e caiu para o 13.º lugar com quatro.

Mesmo jogando fora de casa, o Ceará foi melhor no início do jogo e perdeu boas chances de marcar. Depois de passar sufoco, o time da casa conseguiu entrar na partida e contou com o faro de gol do artilheiro William para marcar dois gols em cinco minutos. Aos 29, Renato cruzou e o centroavante subiu livre para marcar. Em seguida, Romarinho invadiu a área e foi derrubado por Éverson: pênalti. Na cobrança, William mostrou categoria e ampliou aos 33.

Os visitantes sentiram o golpe e viram o adversário abrir 3 a 0 em cobrança de falta de Jajá ainda no primeiro tempo. Ele bateu forte e contou com uma contribuição de Éverson.

O Avaí começou o segundo tempo como terminou o primeiro: marcando gol. Aos três minutos, William apareceu entre os zagueiros e desviou para o fundo das redes. Com 4 a 0 na cabeça, o Ceará se acertou em campo e conseguiu descontar duas vezes. Primeiro aos 22 com Bill, aproveitando rebote de Renan; depois com Felipe, aos 26. O meia recebeu na entrada da área, protegeu da marcação e finalizou com categoria.

O estrago do Avaí só não foi pior, pois o goleiro Renan fez grande defesa, já aos 45 minutos, em finalização de Richardson dentro da área.

A Série B terá sequência na próxima terça-feira com a quinta rodada completa. O Avaí faz o duelo catarinense contra o Criciúma, às 19h15, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). No mesmo horário, o Ceará recebe o Goiás, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 4 x 2 CEARÁ

AVAÍ - Renan; Renato, André Santos, Gabriel e João Paulo; Jajá, Lucas de Sá e Tatá (Alemão); Tauã, William (Lucas Coelho) e Romarinho (Rômulo). Técnico: Silas Pereira.

CEARÁ - Éverson; Eduardo, Antônio Carlos, Sandro (Tiago Cametá) e Thallyson (Bill); Richardson, Baraka, Tomas Bastos (Ewerton Páscoa) e Felipe; Alex Amado e Rafael Costa. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Willian, aos 29 e 33 (pênalti), e Jajá, aos 36 minutos do primeiro tempo; William, aos 3, Bill, aos 22, e Felipe, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas de Sá e Rômulo (Avaí); Everson, Rafael Costa, Antônio Carlos e Bill (Ceará).

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

RENDA - R$ 35.994,00.

PÚBLICO - 3.116 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).