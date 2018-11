Avaí coloca ingressos a R$ 5,00 na Ressacada para jogo contra o líder Fortaleza

O Avaí precisa apenas fazer o dever de casa nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B para não depender de outros resultados e conquistar o acesso à elite nacional. Por isso, a diretoria aposta na força da torcida e manteve a promoção com ingressos a R$ 5,00 para o jogo deste sábado contra o líder Fortaleza, às 17h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Os ingressos para o Setor H podem ser adquiridos por R$ 5,00, mesmo valor pago por crianças até 12 anos em qualquer lugar do estádio. Os sócios e torcedores com a camisa do Avaí pagam meia-entrada. As vendas foram iniciadas na última quarta-feira e a expectativa é de casa cheia. O time catarinense tem a sexta maior média de público da Série B, com 5.020 pessoas por jogo.

Em relação ao time, o técnico Geninho ainda vai comandar um treino nesta sexta-feira. Poupado no empate contra o Atlético-GO por 2 a 2, em Goiânia, o experiente meia Marquinhos volta, assim como o atacante Getúlio, que estava suspenso. Por outro lado, o zagueiro Betão e o volante Luan são baixas após receberem o terceiro cartão amarelo. Já o volante Judson foi liberado na última quarta para resolver problemas pessoais no Rio Grande do Norte e é dúvida.

O Avaí está na quarta colocação da Série B com 57 pontos, mas, se perder para o Fortaleza, corre o risco de ser ultrapassado pelo Londrina, que tem 54 e vai até Barueri (SP) para enfrentar o Oeste.