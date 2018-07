Avaí deve ter mudanças para se reabilitar diante do Flamengo na Ressacada Claudinei Oliveira adotou o clima de mistério no Avaí. A derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG na última quarta-feira arrastou o time para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O sinal de alerta está, de novo, ligado.